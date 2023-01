Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a inflazione Usa

MILANO, 11 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alla situazione economica in Cina dopo l'addio alla politica della tolleranza zero al Covid. Sui mercati c'è aria di ottimismo in vista dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti attesi per domani, con l'ipotesi di una ulteriore frenata dei prezzi. In netto aumento Tokyo (+1,03%). Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 132,30, e sull'euro a un valore di 142,20. A contrattazioni ancora in corso sono positive anche Hong Kong (+1,07%), Seul (+0,35%) e Mumbai (+0,05%). Debole Shanghai (-0,05%) e Shenzhen (-0,45%). Giornata scarna di dati macroeconomici. In Italia sono previste le vendite al dettaglio e negli Stati Uniti in arrivo le variazione settimanale delle scorte di petrolio (Eia).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA