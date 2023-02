Borsa: Asia chiude positiva, si guarda a banche centrali

MILANO, 07 FEB - Le Borse asiatiche chiudono in moderato rialzo mentre si guarda alle prossime iniziative delle banche centrali. Gli investitori sono in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al Economic Club di Washington. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche e l'andamento dei prezzi di gas e petrolio. Chiusura piatta per Tokyo (-0,03%). Sul fronte dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro, trattando ai minimi di un mese, a 132,10, e poco sotto a 142 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso in rialzo Hong Kong e Seul (+0,5%), Shanghai e Shenzhen (+0,2%), mentre è in calo Mumbai (-0,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania la produzione industriale e dalla Francia la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti previste la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Api) e la bilancia commerciale.

