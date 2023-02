Borsa: Asia chiude settimana incerta, debole Hong Kong

MILANO, 03 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente fiacchi nell'ultima seduta della settimana: la Borsa di Tokyo è salita dello 0,3%, con Shanghai in calo dello 0,6% e Shenzhen dello 0,3%. Debole Hong Kong, in ribasso dell'1,3% dopo un indice Pmi servizi cinese in ripresa che fa temere un ritiro degli stimoli centrali. In leggero rialzo le chiusure di Seul (+0,4%) e Sidney (+0,6%). Le deludenti trimestrali dei colossi hi tech statunitensi pesano sui futures del Nasdaq, mentre le previsioni per l'avvio del listini europei sono incerte.

