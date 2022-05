Borsa: Asia, chiuse Tokyo e Shanghai, deboli Seul e Sidney

MILANO, 04 MAG - Seduta a ranghi ridottissimi per le princiapli borse di Asia e Pacifico, con Tokyo e Shanghai chiuse per festività. Negative Seul (-0,11%) e Sidney (-0,16%), positiva Taiwan (+0,41%), ancora aperte Hong Kong (-0,99%) e Mumbai (-0,73%). Positivi i futures sull'Europa e sugli usa in attesa degli indici Pmi della Germania, della Francia, dell'Italia e dell'intera Eurozona, dove sono attese anche le vendite al dettaglio di marzo. Dagli Usa sono attesi l'indice Pmi composito e gli indici Ism manifatturieri, le scorte settimanali di greggio e soprattutto la decisione della Fed sui tassi, attesi in rialzo di mezzo punto percentuale. Stabile il dollaro sull'euro e sullo yen, debole invece a 67,74 rubli. In rialzo il greggio (Wti +1,45% a 103,92 dollari al barile) e l'oro (+0,29% a 1.864,19 dollari l'oncia), debole invece il gas (-0,43% a 99 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA