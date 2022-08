Borsa: Asia contrastata, deboli i listini cinesi

MILANO, 31 AGO - Listini asiatici nel complesso in leggero calo in un giornata che ha provato a dare una pausa alle vendite generali innescate dal messaggio venerdì scorso della Federal Reserve di un politica monetaria restrittiva per affrontare l'inflazione. I future europei e americani sono intanto positivi. L'indice della regione è rimasto pressoché stabile in una giornata mista che ha visto salire i titoli tecnologici. Hong Kong si avvia a terminare in pareggio malgrado il crollo di BYD Corp dopo che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha tagliato la sua partecipazione nel produttore di veicoli elettrici. Gli operatori hanno valutato anche gli ultimi dati cinesi, che hanno indicato una contrazione dell'attività industriale per il secondo mese: Shanghai perde lo 0,56%, Shenzhen l'1,72%. Poco mossa Sidney (-0,16%).

