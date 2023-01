Borsa: Asia contrastata in scia ai 'falchi' della Fed

MILANO, 10 GEN - Le Borse asiatiche si sono mosse in direzioni diverse durante la seduta e la cautela ha prevalso, in scia alla chiusura incerta di Wall Street e alle dichiarazioni da 'falchi' dei presidenti della Fed di Atlanta e San Francisco che vedono possibili rialzi nei tassi di un quarto o di mezzo punto. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,78%, Shanghai ha perso lo 0,21%, Hong Kong (ancora in corso) cede lo 0,52%. Ora l'attenzione dei mercati è puntata sul dato dell'inflazione che gli Stati Uniti diffonderanno giovedì.

