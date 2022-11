Borsa: Asia corre con Wall Street, scommesse sulla Fed

MILANO, 23 NOV - Seduta positiva per le Borse asiatiche che prendono la scia al rally di Wall Street, con gli investitori che scommettono su un rallentamento della stretta monetaria, confortati dall'apertura espressa ieri dalla componente del board della Fed, Loretta Mester, a valutare una riduzione dell'entità dei rialzi del costo del denaro. In una seduta orfana di Tokyo, Hong Kong avanza dell'1%, Shanghai dello 0,2%, Shenzhen cede lo 0,4%, Seul ha chiuso con un balzo dell'1,9% e Sydney è salita dello 0,7% mentre i future sull'Europa sono in leggero rialzo e quelli su Wall Street appena sotto la parità. In luce i titoli tecnologici a Hong Kong, con il mercato che scommette in una fine del giro di vite da parte dei regolatori cinesi dopo le indiscrezioni su una multa da oltre 1 miliardo di dollari a Ant Group da parte della banca centrale di Pechino. Sul fronte dell'energia è poco mosso il petrolio, con il wti stazionario attorno agli 81 dollari al barile e il brent a 88,4 dollari. Il bitcoin avanza del 2,2% a 16.483 dollari mentre l'euro sale sul dollaro a 1,033 (+0,2%). Gli investitori aspettano dalle minute delle Fed, che verranno diffuse in serata, indicazioni sui tassi mentre misureranno il polso all'economia con indici pmi dell'Eurozona e degli Usa.

