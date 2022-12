Borsa: Asia debole ancora guardando alla Banca del Giappone

MILANO, 21 DIC - Non si è spenta l'onda negativa della decisione a sorpresa della Banca centrale giapponese di allentare la politica di controllo dei rendimenti dei titoli sovrani permettendo ai tassi di interesse a lungo termine di aumentare ancora: i mercati asiatici chiudono tutti in lieve calo, mentre si muove controcorrente Sidney, salita dell'1,2%. Nel dettaglio Tokyo ha concluso in ribasso dello 0,6%, con Hong Kong e le Borse cinesi negative di qualche frazione. In ribasso dello 0,1% anche l'indice generale di Seul, mentre il comparto tecnologico del Kosdaq ha segnato un aumento dello 0,3%. Lievemente positivi i futures sull'avvio dei mercati europei.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA