Borsa: Asia debole con Fed e vendite in Cina, male Seul

MILANO, 15 DIC - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente negativi dopo che la Federal Reserve ha fatto prevedere prossimi tassi più alti delle stime per frenare l'inflazione e la Cina ha registrato vendite al dettaglio inferiori alle attese. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,3%, con Hong Kong in ribasso dell'1,4%. Listini cinesi incerti (Shanghai -0,2%, Shenzhen +0,3%), con Seul pesante in ribasso dell'1,6%. Più cauta Sidney, che ha chiuso in calo dello 0,6%. Fiacchi i future sull'avvio dei mercati europei.

