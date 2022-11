Borsa: Asia debole dopo voto Usa, Hong Kong -1,8%

MILANO, 10 NOV - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico in calo dopo il voto di 'midterm' negli Stati Uniti e il ribasso di Wall street: la Borsa di Tokyo si avvia alla chiusura in calo dello 0,9%, con Hong Kong che scende dell'1,8%. Deboli anche i listini cinesi (Shanghai -0,4%, Shenzhen -1%), mentre Seul ha chiuso in ribasso dello 0,9%. Negativa inoltre la chiusura di Sidney (-0,5%), con i future sull'avvio dei mercati europei leggermente in calo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA