Borsa: Asia debole dopo Wall street, giù Hong Kong e Seul

MILANO, 07 OTT - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in calo in scia alla chiusura negativa di Wall street: le Borse più pesanti sono state quelle di Hong Kong e Taiwan, scese entrambe dell'1,3%, mentre Tokyo si sta avviando alla conclusione in calo dello 0,6%. Ancora chiusi per festività i listini cinesi continentali, mentre e Seul ha ceduto un marginale 0,1%. Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha chiuso in calo dello 0,8%. Incerti i future sull'avvio delle Borse del Vecchio continente.

