Borsa: Asia debole in scia Tokyo, Europa attesa in rialzo

MILANO, 08 FEB - Borse di Asia e Pacifico all'insegna della debolezza con Tokyo che cede lo 0,29% con la rivalutazione dello yen e i segnali di incertezza delle trimestrali con gli utili di Nintendo al ribasso. Cali anche per Shanghai (-0,49%) , Shenzhen (-0,54%) e , a scambi in corso, per Hong Kong (-0,15%). Le Borse europee sono attese in rialzo mentre i future su Wall Street sono negativi. Sotto la lente del mercato ancora le banche centrali con Fed e Bce che proseguiranno nel rialzo dei tassi. Tra i macro, in Italia sono in calendario le vendite al dettaglio. Dagli Usa i dati Eia su scorte e produzione di greggio. In agenda anche la conferenza stampa della vigilanza bancaria della Bce sugli Srep 2022. Ancora trimestrali: tra quelle in Italia Mediolanum, Bper e Mps. Quest'ultima ha chiuso l'anno in perdita ma il trimestre è oltre le attese.

