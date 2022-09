Borsa: Asia debole, preoccupa il dollaro forte

MILANO, 07 SET - Seduta debole per le Borse asiatiche, dove tuttavia tengono i listini cinesi. Le preoccupazioni per il rafforzamento del dollaro, che mette sotto pressione le valute dell'area a partire dallo yen, e l'aumento dei tassi di interesse a livello globale hanno spinto l''indice MSCI Asia Pacific in calo dell'1,7% ai minimi da maggio 2020 con la maggior parte dei settori in rosso a partire dai tecnologici. Meglio fanno le Borse cinesi di Shanghai (-0,10% a seduta non ancora chiusa) e Shezhen (+0,22%) dove i produttori di chip hanno fatto un passo avanti dopo che il presidente Xi Jinping ha chiesto di intensificare gli sforzi per far progredire le tecnologie chiave. In deciso calo invece Hong Kong (-1,72%), seguita da Seul (-1,55%) e Tokyo (-0,79%).

