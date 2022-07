MILANO, 05 LUG - Seduta in altalena in Asia che si chiude con i listini contrastati. Tokyo ha guadagnato l'1,03%, Hong Kong sul finale si sta appiattendo (+0,08%) mentre in Cina l'indice Shanghai cede lo 0,56% e lo Shenzhen l'1,23% dopo che l'entusiasmo iniziale per il miglioramento dei legami USA-Cina è svanito.

