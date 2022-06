Borsa: Asia in calo con Cina, Europa guarda a Bce

MILANO, 09 GIU - Borse di Asia e Pacifico in calo con le Piazze cinesi nonostante il surplus commerciale record di maggio. A scambi in corso Hong Kong e Shanghai cedono l'1%. Shenzhen fa peggio e perde il 2%. Flessione anche per Seul (-0,37%) e Sydney (-1,42%). Piatta Tokyo (+0,04%) . Verso un un avvio in negativo l'Europa così come sono in calo future su Wall Street con i listini che guardano a quanto deciderà oggi la Bce. Sotto la lente anche il dato sull'inflazione negli Stati Uniti in programma domani. Per quanto riguarda altri macro l'Istat diffonde i dati sulle spese per i consumi delle famiglie sul 2021 mentre dagli Stati Uniti sono in calendario le richieste di sussidio settimanali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA