Borsa: Asia in calo, dati Cina pesano più di elezioni Usa

MILANO, 09 NOV - Occhi puntati alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti ma l'ottimismo che portano sul mercato non basta a sostenere gli indici che scivolano dopo i dati macro cinesi peggiori delle attese. I prezzi alla produzione in deflazione per la prima volta dopo due anni e i nuovi casi Covid a Pechino portano l'indice di Shanghai in calo dello 0,5% e lo Shenzhen dello 0,4%, Tokyo ha perso lo 0,56% e Hong Kong (seduta ancora in corso) sta lasciando sul terreno l'1,57 per cento.

