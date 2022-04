Borsa: Asia in calo, solo Tokyo sale spinta da tecnologici

MILANO, 21 APR - Seduta debole per le Borse in Asia con gli indicatori cinesi e di Hong Kong in calo a causa delle persistenti preoccupazioni economiche tra le interruzioni della catena di approvvigionamento locale e l'elevata inflazione globale. Sul finale Tokyo si risolleva e chiude in rialzo dell'1,23% trainata dai tecnologici. L'indice MSCI Asia Pacific è sceso dello 0,4%, Hong Kong cede l'1,85%, Shanghai il 2,24% e Shenzhen oltre il 3 per cento.

