Borsa: Asia in calo, Tokyo -0,73%

MILANO, 31 MAR - Mercati azionari in calo in Asia, spaventati dalla posizione dura dell'autorità di regolamentazione dei titoli statunitense su un potenziale delisting delle aziende cinesi e i dati deboli sulla produzione cinese. L'indice MSCI Asia Pacific è sceso fino allo 0,5%, con Tencent e Alibaba tra i più venduti. Tokyo ha perso lo 0,73%, Hong Kong sta cedendo l'1,08%,Shanghai lo 0,36% e l'indice Shenzhen lo 0,82 per cento. "C'è una spiegazione ovvia del motivo per cui i PMI sono deboli, ovvero la Cina che persegue la strategia zero-Covid" commenta un analista.

