Borsa: Asia in flessione, listini attendono inflazione Usa

MILANO, 13 OTT - Borse di Asia e Pacifico nn calo in scia alle listini statunitensi mentre i mercati attendono l'inflazione Usa. Resta poi vivo il tema dei tassi con ulteriori strette da parte delle banche centrali così come confermato dai verbali dalla Fed mentre non si diradano i timori di una recessione globale. Tra le singole Piazze Tokyo cede lo 0,6%, Hong Kong l'1,24%, Shanghai lo 0,28%. Controcorrente Shenzhen (+0,31%). Male poi Seul (-1,8%) e piatta Sydney. Prevista in calo anche l'Europa, mentre tengono i future su Wall Street. In calendario una serie di dati macro da Stati Uniti a partire dalle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Domani è in agenda l'inflazione cinese (attesa in rialzo) ed i prezzi alla produzione (attesi in rallentamento) relativi al mese di settembre. E' infine di nuovo stagione di trimestrali, partendo dai colossi bancari JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup che pubblicheranno i loro risultati.

