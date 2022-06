Borsa: Asia in ordine sparso, bene futures, Tokyo +0,66%

MILANO, 28 GIU - Hanno chiuso in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico sulla scia dei listini occidentali. Tokyo ha guadagnato lo 0,66%, Taiwan ha ceduto lo 0,7%, Seul è salita dello 0,84% e Sidnery dello 0,86%. Ancora aperte Hong Kong (+0,38%), Shanghai +0,61%), e Mumbai -0,27%). Positivi i futures Usa, con la fiducia dei consumatori tedeschi e francesi poco sottoalle stime degli analisti. Atteso oggi un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde, mentre dagli Usa sono in arrivo numerosi dati macro, comprese le anticipazioni sulle scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo appare in rialzo (Wti +1,45% a 111,15 dollari al barile ) insiema al gas naturale ( +0,31% a 129,85 euro al MWh), che inverte la rotta sulla piazza di Amsterdam. Fiacco l'oro (-0,46% a 1.829,06 dollari l'oncia), positivi invece il ferro (+4% a 791,5 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+2,19% a 4.338 dollari la tonnellata), con la ripresa della domanda da parte della Cina. In calo il dollaro nei confronti dell'euro (1,06) e della sterlina (1,22) ma non dello yen, che si rafforza a quota 135,61 sul biglietto verde. Sulla piazza di Tokyo contrastati il colosso bancario Mizhuo (+1,41%) e la rivale Nomura (-0,26%). Deboli i produttori di semiconduttori Sumco (-1,69%) e Screen Holdings (-0,6%), balzo dei produttori di auto Toyota (+2,17%). Honda (+2,36%) e Mazda (+2,78%).

