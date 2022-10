Borsa: Asia in ordine sparso, futures contrastati, Tokyo -1,16%

MILANO, 17 OTT - Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana dopo l'avvio del 20/o Congresso del Partito Comunista Cinese. In calo i futures sull'Europa, positivi invece quelli sui listini Usa. Tokyo ha ceduto l'1,16% e Sidney l'1,4%. Contrastate Taiwan (-1,23%) e Seul (+0,32%), ancora aperte Hong Kong (-0,39%), Shanghai (+0,32%), Mumbai (+0,44%) e Singapore (-0,73%). In arrivo l'inflazione italiana e l'indice manifatturiero dello Stato di New York in una giornata contrassegnata dagli interventi di alcuni banchieri centrali e dal report mensile della Bundesbank. In calo il dollaro a 1,02 euro e 0,888 sterline ma non sullo yen, che viene scambiato a 148,76 unità sul biglietto verde. Rimbalza il greggio (Wti +0,91% a 86,40 dollari al barile), cedono l'oro (-0,38% a 1.649 dollari l'oncia) e gli altri metalli e scivola il gas naturale a 135 euro al MWh ad Amsterdam, con i futures su novembre in ribasso del 4,93%. Deboli sulla piazza di Tokyo i farmaceutici Daiichi Sankyo (-3,29%) e Chugai (-2,93%). Sotto pressione anche i bancari Nomura (-1,36%), Marui (-1,81%) e Shizuoka (--2,26%) a differenza di Mitsubishi Ufj (+2,44%) dopo il via libera della Fed e dall'Office of the Comptroller of the Currency alla cessione dell'americana Union Bank.

