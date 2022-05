Borsa: Asia in rialzo con spinta tech, Europa verso calo

MILANO, 27 MAG - Borse di Asia e Pacifico in rialzo sulla scia di ricavi migliori del delle aspettative delle società tecnologiche cinesi. Alibaba e Baidu Ihanno battuto le previsioni di vendita, sostenendo il rally di Hong Kong (+1,98%). Piatte Shanghai e Shenzhen a scambi ancora in corso. Tokyo con il Nikkei segna un +0,66%. Tra le altre Piazze Seul chiude a +0,88% e Sydney a +1,08%. Attesa in calo l'Europa così come sono in flessione i future su Wall Street. Tra i macro previsti in mattinata gli indici di fiducia italiani di aziende e consumatori, mentre a metà giornata sarà il componente della Bce Philip Lane a tenere un discorso sulle nuove frontiere delle Banche centrali. Poi il cruciale dato in chiave inflattiva sul reddito e sulla spesa personale di aprile dagli Stati Uniti, oltre al tasso di fiducia Usa rilevato dall'Università del Michigan. A Borse europee chiuse, l'aggiornamento di Fitch sul rating italiano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA