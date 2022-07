Borsa: Asia in rialzo con tecnologici dopo Fed

MILANO, 28 LUG - Seduta in rialzo sulle Borse asiatiche, con gli indici trainati dai titoli tecnologici. La buona intonazione prende spunto dalla Federal Reserve che ha dichiarato che a un certo punto rallenterà il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse. L'indice MSCI Asia Pacific è salito fino all'1%, con il produttore di chip TSMC e il gigante minerario BHP tra i maggiori rialzi. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,36%, Shanghai di avvia a chiudere in positivo (+0,19%) e lo Shenzhen sale dello 0,36%, in controtendenza Hong Kong che sul finale cede lo 0,38%. Gli investitori restano comunque cauti perchè sul fronte finanziario aspettano di archiviare la stagione delle trimestrali.

