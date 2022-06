Borsa: Asia in rialzo, corre Hong Kong +2% con Alibaba

MILANO, 24 GIU - Un'altra seduta in rialzo per le Borse in Asia, sullo fondo restano però i timori di un aumento dell'inflazione e della stretta monetaria che lasciano gli investitori cauti. Tokyo guadagna l'1,23%, Shanghai lo 0,9% e Shenzhen l'1,18% e Hong Kong il 2 per cento. Qui in particolare l'indice del settore tecnologico è salito del 4%, guidato da Alibaba (+5,93%). Anche i titoli dei retail e del settore assistenza sanitaria hanno contribuito ai guadagni in una generale rotazione dei portafogli sui titoli difensivi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA