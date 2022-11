MILANO, 24 NOV - Le Borse in Asia salgono per la terza seduta consecutiva in scia a quelle americane. La Fed che si avvia a rallentare la velocità dei rialzi dei tassi di interesse ha portato ottimismo sui mercati e Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,95%, Hong Kong (ancora in corso) guadagna lo 0,76 per cento. Restano invece cauti i listini in Cina, con Shanghai in calo dello 0,25% sul nuovo record di infezioni Covid.

