Borsa: Asia in rialzo in attesa inflazione Usa, sale l'euro

MILANO, 12 SET - Il ritorno di un po' di propensione al rischio prosegue sulle Borse asiatiche dopo la chiusura in rally, venerdì, dei listini europei e di Wall Street mentre la possibilità di assistere a nuovi forti rialzi dei tassi in Europa, suggerita ieri dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ridà fiato all'euro, che si rafforza sopra la parità con il dollaro. Chiusi i listini di Hong Kong, Shanghai, Shenzhen e Seul chiusi per festività, viaggiano in rialzo Tokyo (+1%), Sydney (+1%) e Mumbai (+0,7%), con positivi anche i future su Wall Street e l'Europa. Gli investitori, in attesa di capire portata e conseguenze dell'avanzata ucraina nell'est del Paese, sono focalizzati sul dato sull'inflazione americana di giovedì, attesa in rallentamento dall'8,5% all'8,1%, e che senza sorprese al ribasso dovrebbe spingere la Fed a un altro aumento dei tassi di 75 punti base nella riunione del 21 settembre. In calo il petrolio, con il wti che cede l'1,4% a 85,6 dollari e il brent che perde l'1,2% a 91,8 dollari mentre l'euro sale a 1,0088 sul dollaro (+0,5%), con il biglietto verde debole su tutte le principali controparti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA