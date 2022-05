Borsa: Asia in rialzo ma cauta con Cina e 'falco' Powell

MILANO, 18 MAG - Borse di Asia e Pacifico in rialzo per la quarta seduta consecutiva, l'aumento più lungo da febbraio. L'Msci è però sotto i massimi con il mercato un po' più cauto con le prospettive difficili in Cina e i commenti da 'falco' del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell così come quelli di alcuni componenti della Bce. Tra le singole Piazze, Tokyo guadagna lo 0,94% mentre l'economia giapponese si è contratta dello 0,2% nel periodo tra gennaio e marzo, a causa delle restrizioni anti-Covid. A scambi in corso Hong Kong segna un +0,12%, Shanghai un +0,07%, Shenzhen un +0,5%. Per il resto Seul ha chiuso a +0,21% e Sydney a +0,99%. Atteso un avvio positivo per l'Europa mentre i future su Wall Street sono negativi. Da calendario per il macro è previsto nell'Eurozona il dato finale sull'inflazione di aprile. Già diffuso il dato sull'inflazione nel Regno Unito ad aprile con i prezzi in volata.

