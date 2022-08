Borsa: Asia in rosso con tensioni Usa-Cina, Taiwan -1,6%

MILANO, 02 AGO - Borse asiatiche in profondo rosso con l'area dell'Asia-Pacifico scossa dalle tensioni tra Cina e Usa per la visita della speaker della Camera, Nancy Pelosi, a Taiwan mentre il calo degli indici manifatturieri pmi in Europa e Stati Uniti solleva preoccupazioni per la resistenza dell'economia ai venti contrari della guerra, della crisi energetica e dell'inflazione. Tokyo ha perso l'1,4%, Taiwan l'1,6% e Seul lo 0,4% mentre Hong Kong sta scivolando del 2,2%, Shenzhen del 2,1% e Shanghai dell'1,7% in attesa di capire se la Cina darà seguito alle sue minacce di intervento militare. Tiene Sydney (+0,1%) dopo che la banca centrale australiana, pur aumentando i tassi all'1,85%, ha detto che ulteriori strette non seguiranno un percorso già fissato. Le tensioni geopolitiche pesano anche su Wall Street e le Borse europee, i cui future sono in calo di circa mezzo punto percentuale. Poco mosso il petrolio, con il brent che resta sotto i 100 dollari e il wti sotto i 94 dollari al barile in attesa della riunione dell'Opec+ di domani. Oltre che a Taiwan i mercati presteranno attenzione ai discorsi dei componenti della Fed Charles Evans e James Bullard per avere indicazioni sugli umori nel board della banca centrale americana in tema di stretta monetaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA