Borsa: Asia incerta, debole Taiwan e scivola Kosdaq in Corea

MILANO, 23 GIU - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in tenuta, ma con due significative eccezioni: la Borsa di Taiwan ha chiuso in calo di oltre l'1% e quella coreana in ribasso dello 0,8% con l'indice generale, ma in scivolata del 4% con l'indice dei titoli tecnologici Kosdaq. In deciso rialzo invece il listino di Hong Kong (+1,8%), con le Borse cinesi positive: Shanghai si avvia alla chiusura in aumento dell'1,3%, Shenzhen dell'1,5%. In lieve crescita Sidney (+0,3% finale), dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa. In lieve calo i futures sulla partenza delle Borse del Vecchio continente.

