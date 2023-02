Borsa: Asia piatta attende inflazione Usa, Tokyo positiva

MILANO, 14 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico attorno alla parità in attesa del cruciale dato dell'inflazione statunitense che sarà diffuso nel primissimo pomeriggio e sul quale potrebbe basarsi la Fed per le sue prossime decisioni in materia di politica monetaria. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,6% con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong e i listini cinesi sono piatti. In rialzo di mezzo punto percentuale Seul, con Sidney di poche frazioni sopra la parità. Incerti i futures sull'avvio dei mercati azionari europei.

