Borsa: Asia positiva con listini cinesi, Europa verso rialzo

MILANO, 23 FEB - Chiusa Tokyo per la festività dell'imperatore, gli investitori si concentrano sui listini cinesi tutti positivi con lo sguardo che resta però alle tensioni sull'Ucraina e alle sanzioni di Europa e Stati Uniti alla Russia. Hong Kong a scambi in corso guadagna lo 0,56%, Shanghai chiude con un rialzo dello 0,93% e Shenzhen con un +1,75%. Positive anche Seul (+0,47%) e Sydney (+0,62%). L'Europa attesa in rialzo così come lo sono i future su Wall Street. Prevista a meta' mattina l'inflazione europea, osservata speciale in vista delle prossime decisioni di politica monetaria della Bce.

