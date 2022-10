Borsa: Asia positiva con trimestrali, futures giù, Tokyo +0,67%

MILANO, 26 OTT - Hanno chiuso in rialzo le principali borse di Asia e Pacifico, spinte dai risultati trimestrali di molte società quotate. Tokyo ha guadagnato lo 0,67%, Taiwan lo 0,5%, Seul lo 0,65% e Sidney lo 0,18%. Ancora aperte Hong Kong (+0,5%), Shanghai (+0,53%) e Singapore (+0,59%), chiusa per festività invece Mumbai. Negativi i futures sull'Europa e sui listini Usa alla vigilia della decisione della Bce sui tassi dell'Eurozona. In rialzo oltre le stime a 82 punti la fiducia dei consumatori in Francia, in arrivo invece il saldo della bilancia commerciale italiana esclusa l'Ue e il dato sulle persone in cerca di lavoro in Francia. Dagli Usa sono previste le scorte al dettaglio, escluse le auto, e all'ingrosso, le vendite di nuove abitazioni e le scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo appare in calo (Wti -0,82% a 84,6 dollari al barile) a differenza del gas, che risale sopra i 100 euro ad Amsterdam (+4,97% a 104,75 euro al MWh). In progresso anche l'oro (+1,27% a 1.662,48 dollari l'oncia) e l'argento (+3,62% a 19,57 dollari l'oncia) a differenza del ferro (-0,3% a 669 dollari la tonnellata) e dell'acciaio (-0,05% a 3.582 dollari la tonnellata). Debole il dollaro che scende quasi alla parità con l'euro (1,002 monete uniche per biglietto verde), a 147,84 yen e a 87,07 penny. Sulla piazza di Tokyo effetto conti trimestrali per Cyberagent (+2,66%) e Otsuka Holdings (+2,34%) e Chugai Pharmaceutical (+2,03%).

