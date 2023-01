Borsa: Asia sale con riapertura Cina e scommesse sulla Fed

MILANO, 09 GEN - Seduta in deciso rialzo per le Borse asiatiche, con l'indice Msci per i mercati emergenti che entra in una fase di mercato rialzista, grazie a un recupero di oltre il 20% dai minimi di ottobre. A spingere i listini sono la strada della riapertura e del sostegno all'economia imboccate con decisione da Pechino e le scommesse su un rallentamento della stretta monetaria della Fed, dopo che i dati di venerdì scorsi hanno visto l'indice Ism entrare in una fase di contrazione e i salari raffreddarsi. Tokyo, Sydney e Shanghai hanno chiuso in rialzo dello 0,6%, Shenzhen dello 0,7%, Seul del 2,6% mentre Hong Kong avanza dell'1,9%. Positivi anche i future su Wall Street e l'Europa mentre il dollaro, in scia alle scommesse sulla Fed, scivola a 1,069 sull'euro e i rendimenti dei Treasury si mantengono attorno al 3,57% a cui erano scesi venerdì. L'ottimismo sull'economia cinese sostiene il petrolio, che sale dell'1,8% con il Wti a 75,16 dollari al barile e il brent a 79,93 dollari

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA