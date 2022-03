Borsa: Asia sale con speranze tregua Ucraina, corre Tokyo

MILANO, 10 MAR - Mercati asiatici in genere ampiamente positivi dopo la corsa di ieri delle Borse europee e il rialzo di Wall street: il listino migliore dell'area è decisamente quello di Tokyo, che ha chiuso in aumento del 3,9%. Bene anche i mercasti cinesi con Shanghai in crescita dell'1,2% e Shenzhen di oltre due punti percentuali, mente Seul ha segnato un un aumento finale del 2%. In rialzo dell'1,1% la chiusura di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa. Incerti comunque i futures sull'apertura delle Borse europee.

