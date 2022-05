Borsa: Asia sale con titoli tech e 'zero Covid' a Shanghai

MILANO, 17 MAG - Seduta positiva per le Borse asiatiche, la terza consecutiva, con gli investitori che continuano a monitorare l'andamento dell'epidemia di Covid in Cina e guardano con favore a un possibile allentamento del lockdown a Shanghai, dopo tre giorni senza contagi. A spingere i listini contribuisce la corsa dei titoli tech dopo che un incontro tra i regolatori cinesi e i giganti tecnologici ha alimentato l'ottimismo sul fatto che Pechino possa allentare la pressione a cui da oltre un anno sottopone le sue imprese. Hong Kong, in rialzo del 2,5%, tira la volata davanti a Seul (+0,9%), Tokyo (+0,4%), Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,5%) e Sydney (+0,3%). Poco mosso il petrolio dopo la corsa di ieri, con brent e wti che si mantengono sopra i 114 dollari al barile, come su livelli alti restano le materie prime, in particolare il grano, a causa del blocco dei porti ucraini e dello stop dell'India all'export. Salgono i redimenti dei treasury al 2,911% mentre il dollaro ritraccia a 1,0454 sull'euro. Oggi sono attesi i dati sull'inflazione italiana ad aprile, sul pil dell'Eurozona, sulle vendite al dettaglio negli Usa, dove in serata parlerà anche il presidente della Fed, Jerome Powell.

