Borsa: Asia scivola con Powell, male Hong Kong (-2,8%)

MILANO, 03 NOV - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in genere molto pesanti dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che ha definito tra l'altro "molto prematuro" pensare a una pausa nei rialzi dei tassi di interesse, paventando anche un livello finale del costo del denaro più alto delle attese. Con la Borsa di Tokyo chiusa per festività, Hong Kong, partita molto male, vede la chiusura in calo del 2,8% anche sui continui segnali di rallentamento dell'economia cinese, mentre Shanghai e Shenzhen si trovano poco sotto la parità. Chiusura in calo dello 0,3% per il listino di Seul, mentre Sidney segna un pesante calo finale dell'1,8%. Negativi i future sull'avvio dei mercati europei.

