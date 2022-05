Borsa: Asia senza direzione, Europa attesa in calo

MILANO, 31 MAG - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con i Treasuries in calo mentre il petrolio è salito, aumentando le preoccupazioni sul quanto le banche centrali dovranno essere aggressive per contenere l'inflazione senza far deragliare la crescita. I titoli tecnologici hanno sostenuto Hong Kong (1%), mentre la Cina ha mostrato una contrazione dell'attività manifatturiera. A scambi in corso Shanghai guadagna lo 0,95%, Shenzhen l'1,39%. Tokyo conclude la seduta col segno meno con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto quando l'indice di riferimento ai massimi in un mese. Il Nikkei cede lo 0,33% Tra le altre Piazze Seul segna un +0,61%, flessione per Sydney (-1,03%). Europa è attesa in negativo così come sono con il segno meno i future su Wall Street. Tra i macro l'inflazione e il dato finale sul pil del primo trimestre di Italia e Francia, la disoccupazione tedesca faranno da antipasto all'inflazione nella Ue, attesa in crescita al 7,7%. Gli Usa si attendono un calo della fiducia dei consumatori.

