Borsa: Asia senza direzione, futures contrastati, Tokyo +0,03%

MILANO, 06 SET - Si sono mosse senza una particolare le principali Borse di Asia e Pacifico, prese tra il calo dei listini occidentali della vigilia e i futurers di oggi contrastati: in rialzo sugli Usa e in calo sull'Europa, dopo il dato deludente sugli ordini di fabbrica in Germania in luglio.Tokyo ha guadagnato lo 0,03%, Taiwan lo 0,11%, Seul lo 0,22% e Sidney ha perso lo 0,38%. Ancora aperte Hong Kong (-0,36%), Shanghai (+1,08%) e Mumbai (+0,02%). In arrivo gli indici Pmi del settore edile in Germania e nel Regno Unito e la fiducia dei consumatori in Spagna, mentre dagli Usa sono attesi l'indice Pmi composito e gli indici Ism dei diversi settori: manifatturiero e non manifatturiero. In rialzo il greggio (+2,22%) a 88,91 dollari al barile), ancora fermo il gas sulla piazza di Amsterdam, positivi i metalli a partire dall'oro (+0,51% a 1.719 dollari l'oncia). In calo il dollaro nei confronti dell'euro, che rimane comunque sotto la parità, passando di mano a 1,0039 unità per ogni biglietto verde. Positivi a Tokyo i produttori di semiconduttori Advantest (+1,31%) e Screen Holdings (+1,32%). Hanno tenuto Toyota (+0,56%) e Honda (+0,06%), praticamente invariato il colosso finanziario Nomura (+0,01%).

