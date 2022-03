Borsa: Asia sotto pressione con Ucraina, Europa verso calo

MILANO, 04 MAR - Seduta da dimenticare per le Borse di Asia e Pacifico in deciso calo con l'inasprirsi del conflitto in Ucraina e le notizie iniziali dell'incendio, poi domato, alla centrale nucleare di Zaporizhzhia bombardata dell'esercito di Mosca. Tokyo in chiusura lascia sul terreno, nell'ultima seduta della settimana, il 2,23%. Pesante anche Hong Kong che cede il 2,69%. Shanghai e Shenzhen hanno invece chiuso con una flessione rispettivamente dello 0,96% e dell'1,28% Sydney invece dello 0,57% e Seul dell'1,22%. E si preannuncia in deciso calo anche l'Europa, così come sono negativi i future su Wall Street. Sul fronte macro sono attesi alcuni dati macro come la produzione industriale in Francia e le vendite al dettaglio nell'Eurozona mentre è già uscito il dato sul surplus tedesco che a gennaio è salito a 9,4 miliardi di euro dagli 8,1 del mese di dicembre.

