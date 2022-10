Borsa: Asia teme nuova stretta su tassi, Tokyo -2,64%

MILANO, 11 OTT - Il timore di una nuova stretta sui tassi dopo i dati sull'inflazione Usa attesi per giovedì prossimo ha frenato i principali listini di Asia e Pacifico. Ha fatto eccezione Shanghai, dove ha prevalso un clima di fiducia dopo i dati sulle vendite di auto in settembre. Tokyo ha ceduto il 2,64% dopo un giorno di chiusura festiva, Taiwan il 4,35%, penalizzata dalle forti vendite sul settore dei semiconduttori, Seul il 2,05% e Sidney lo 0,34%. Negativi i futures sull'Europa e sui listini Usa in attesa degli interventi di numerosi banchieri centrali. In arrivo dall'Italia la produzione industriale di agosto.

