Borsa: Asia tiene e non guarda a tensioni militari

MILANO, 06 OTT - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tranquilli nonostante le forti tensioni militari scatenate dalla Corea del Nord: la Borsa di Tokyo si avvia alla chiusura in rialzo dello 0,8%, con Hong Kong attorno alla parità. Ancora chiusi per festività i listini cinesi, mentre Taiwan sale dello 0,6%. Bene Seul, che ha chiuso in crescita dell'1,2% con una forte spinta dei titoli tecnologici. Piatta Sidney, che ha segnato un aumento frazionale dello 0,03%. Positivi i future sull'avvio delle Borse europee.

