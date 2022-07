Borsa: Asia tiene in attesa politiche Fed, giù future Milano

MILANO, 14 LUG - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico attorno alla parità guardando al superdollaro, con i dati dell'export cinese positivi. L'attesa è soprattutto sulla dimensione del rialzo del tasso di interesse che sarà deciso nel mese dalla Fed e la Borsa di Tokyo sale dello 0,6% in chiusura. In calo di mezzo punto percentuale Hong Kong, piatto il listino Shanghai, in aumento dello 0,8% quello di Shenzhen. In marginale ribasso nelle ultime battute la Borsa di Seul, mentre Sidney sale dello 0,4%. Generalmente piatti con una minima inclinazione negativa i futures sull'avvio dei mercati europei, con quelli sulla Borsa di Milano più pesanti.

