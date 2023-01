MILANO, 05 GEN - SI apre in leggero calo la seduta in Borsa a Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,23% con vendite generalizzate. Tra i peggiori TIm (-0,95%) e Pirelli (-0,79%) che avevano corso nelle prime sedute dell'anno. In controtendenza sale Saipem (+1,5%) e sugli scudi si portano anche Generali (+0,3%) e Mediobanca (+1%).

