MILANO, 12 LUG - Seconda seduta in calo per le Borse in Europa. Parigi cede lo 0,6%, Francoforte lo 0,63%, Londra lo 0,35%. Case automobilistiche e minerari sono tra i titoli più venduti in attesa della prossima stagione di trimestrali e sui timori di nuovi lockdown in Cina per il Covid.

