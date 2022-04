Borsa: bene Milano (+0,9%) con le banche, giù Tim (-4,5%)

MILANO, 01 APR - Prosegue in rialzo Piazza Affari (+0,9%), tra le migliori Borse europee, e con pochi titoli in rosso nel listino principali, in cui prosegue a scendere Tim (-4,5%). Perdono anche Nexi (-1,5%) e tra i semiconduttori Stm (-1,7%), in linea col comparto in Europa. A sostenere il Ftse Mib sono soprattutto le banche, da Fineco (+3,5%) a Mediobanca (+2%) e Unicredit (+1,6%). Lo spread è sostanzialmente stabile, a 154,2 punti, dopo avere oltrepassato i 155, così, come il rendimento del decennale italiano è salito al 2,137%. In cima al listino principale c'è Amplifon (+3,8%) e tra le assicurazioni brilla Generali (+2,2%), a una settimana dalla presentazione del programma dei candidati della lista del gruppo Caltagirone. Bene Iveco (+2%), Prysmian (+2,1%) e Campari (+2,6%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di It Way (+10,2%) e corre il gruppo Caltagirone (+5,1%). Tonfo invece per Fine Foods (-12,3%) e Intek (-9%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA