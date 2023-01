MILANO, 30 GEN - Si chiude con un generale segno rosso la seduta delle Borse in Europa. Solo Londra riesce a riportarsi in terreno positivo e a chiudere con un rialzo dello 0,25% mentre Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,2%, Francoforte lo 0,16% e Madrid lo 0,13 per cento. La peggiore risulta Milano con un calo del Frse Mib dello 0,38 per cento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA