Borsa: contrastata in attesa di Wall Street, Milano -0,1%

MILANO, 29 NOV - Si muovono a due velocità le principali borse europee al traguardo di metà seduta con i futures Usa positivi. Oscilla intorno alla parità Milano (-0,1%), salgono Londra (+0,73%), Parigi (+0,28%) e Francoforte (+0,2%), mentre scende Madrid (-0,17%). Atteso il dato dell'inflazione tedesca dopo quello spagnolo, mentre dagli Usa sono in arrivo i prezzi delle case, la fiducia dei consumatori e i dati sul terziario misurati dalla Fed di Dallas. In serata l'Api diffonde le stime sulle scorte settimanali di greggio. Attesi per domani il Pil trimestrale Usa e l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell. Rialza la testa il greggio (Wti +2,12% a 78,87 dollari al barile) mantenendosi però sotto la soglia degli 80 dollari (Wti). Balzo del gas (+6,83% a 131,7 euro al MWh). Corrono i petroliferi Saipem (+3,03%), TotalEnergies (+1,4%), Shell (+1,37%) e Bp (+1,34%), seguiti da Eni (+1,2%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA