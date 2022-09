Borsa: dati Usa e gas spingono Europa, Francoforte +2,1%

MILANO, 02 SET - Le Borse europee si portano sui massimi di seduta dopo i dati sul mercato del lavoro americano, che confermano la solidità dell'economia a stelle e strisce e non cambiano le prospettive sulla determinazione che terrà la Fed nel combattere l'inflazione. Francoforte avanza del 2,1%, Milano dell'1,8%, Parigi e Londra dell'1,3%, al termine di una serie di cinque sedute negative, mentre a New York i future sono in rialzo di mezzo punto percentuale. Il gas resta sotto pressione (-9,8% a 219,1 euro) dopo l'accordo del G7 per un tetto al prezzo del petrolio russo e in attesa della riapertura del Nord Stream domani. L'euro riguadagna la parità sul dollaro, con il mercato scommette su un maxi-rialzo dei tassi di 75 punti base da parte della Bce nella prossima riunione. A tirare il fiato sono anche i titoli di Stato, con il rendimento del Btp che scende al 3,85%, in calo di oltre cinque punti base, e lo spread con il Bund in flessione a 232 punti. A Piazza Affari tirano la volata Exor (+4,7%), Iveco (+3,8%), Banco Bpm (+3,7%) ed Eni (+3,6%).

