Borsa: dividendi mondiali record, +11% a 544 miliardi dollari

MILANO, 24 AGO - Nel secondo trimestre dell'anno i dividendi globali hanno registrato un rialzo dell'11,3% su base complessiva, stabilendo un nuovo record trimestrale assoluto di 544,8 miliardi di dollari. Lo afferma uno studio del Janus Henderson Global Dividend, secondo il quale nel trimestre il 94% delle società ha aumentato le distribuzioni o le ha confermate. Nonostante il forte impatto economico provocato dalla pandemia, i dividendi globali hanno superato i livelli pre-Covid. Inoltre, la ripresa è così forte che i dividendi sono ora solo il 2,3% al di sotto del trend di lungo periodo. Janus Henderson corregge così leggermente al rialzo le stime annuali e al momento prevede distribuzioni per 1.560 miliardi nel 2022, con una crescita anno su anno del 5,8%. Secondo il report, Europa e Regno Unito hanno trainato la crescita dei dividendi, evidenziando progressi rispettivamente del 28,7% e del 29,3% su base sottostante. Usa, Canada, Svizzera e Paesi Bassi hanno battuto i record trimestrali assoluti e in generale i settori petrolifero, finanziario e automobilistico si sono distinti per l'incremento dei dividendi. "Oltre la metà della crescita sottostante del 72,2% delle distribuzioni in Italia è attribuibile alla normalizzazione dei dividendi bancari", commenta Federico Pons, Country Head Italia di Janus Henderson, secondo il quale "hanno contribuito positivamente anche la ripresa del dividendo da parte di Atlantia, tornato sui livelli pre-pandemia, e il consistente aumento delle distribuzioni di Eni. Nessuna delle società nel nostro indice ha operato un taglio". "I dividendi in Italia hanno le potenzialità per segnare un anno record in euro, per quanto il totale in dollari non eguaglierà il risultato del 2021 per via del tasso di cambio", conclude Pons.

