Borsa: Europa accelera in attesa Usa, bene Milano (+1,4%)

MILANO, 11 MAG - Dopo una partenza già positiva, i mercati azionari del Vecchio continente accelerano: le Borse di Parigi e Milano guidano i rialzi con un aumento dell'1,4%, seguite da Amsterdam e Madrid in crescita di un punto percentuale e Londra positiva dello 0,9%. Francoforte più cauta in aumento comunque dello 0,5%. piatta Mosca con il rublo stabile. Il prezzo del gas, comunque sempre molto volatile, resta per ora sotto i 100 euro al megawattora, ma gli operatori sembrano guardare soprattutto all'inflazione negli Stati Uniti attesa in lieve raffreddamento, che darebbe comunque alla Fed la possibilità di non stringere troppo sui tassi. In questo clima, con l'allentamento della tensione sui titoli di Stato e lo spread calmo per ora sotto quota 200, in Piazza Affari dopo l'annuncio del programma di buy-back, sempre molto forte Unicredit, entrata anche in asta di volatilità, che sale del 7% a 9 euro, con Banca Generali in aumento del 5% a quota 31,3. Bene anche Intesa e Stellantis, in aumento di oltre due punti percentuali, sempre debole Recordati che scivola del 3%. A Parigi EssilorLuxottica recupera tre punti percentuali oltre i 148 euro dopo le vendite di ieri in scia ai conti del gruppo dell'ottica statunitense National Vision.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA